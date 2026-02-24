３月に日本代表と親善試合を戦うイングランド代表に激震が走っている。ミランに所属に所属するMFルベン・ロフタフ＝チークが、現地２月22日のパルマ戦で相手GKエドアルド・コルビと交錯して顔面を強打し、重傷を負ったのだ。英国メディアが一斉に報じた。『THE Sun』紙は「驚愕だ。イングランドのスター、ルベン・ロフタス＝チーク、ミランでの恐ろしい怪我により、数本の歯を失い、大手術を受けることになった」と見出しを打