【栗原陵矢のくりs’トーク】キャンプ開始から約3週間がたちました。ホテルが昨年までより広い部屋になり、大きなソファやガラス張りの浴室で毎日快適に過ごしています。選手会長になり、どうやらグレードアップしてもらえたらしいです！さて今回は、三塁手への思いを皆さんにお伝えしたいです。素直な今の気持ちとして、サードでもう一度ゴールデングラブ賞を獲りたいです。16日に突然“キャッチャー・栗原”の姿をお見せして