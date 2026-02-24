筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第34回は「宮崎のお気に入り店」☆岩井俊介投手＝ほんだ家料理店地鶏が有名なお店で「えぐい。おいしすぎてほんまに飛ぶ」と目を丸くして話した。ポイントは“油の跳ね具合”だという。投手陣全員でも行き、一番よく食べる選手は「圧倒的、津森宥紀」。＜ちなみに＞焼き肉店の「とうがらし」と「明月館」も候補に挙がった。☆庄子雄大内野手＝