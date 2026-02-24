◇卓球2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)卓球のシンガポールスマッシュは23日、女子シングルス1回戦が行われ、2回戦に進む32人が決まりました。WTTの最上位となる格付けの「スマッシュ」。男女の世界ランク1位につける王楚欽選手や孫穎莎選手ら中国のトップ選手も多く出場します。23日は、早田ひな選手が初戦に登場。ブラジルのB.タカハシ選手に3-2(11-5、7-11、11-13、11-7、11-6)の大逆転で2回戦進出を