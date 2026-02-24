2026年2月22日、中国メディア・環球時報は、韓国が戦略技術分野で唯一優位を保っていた二次電池においても中国に技術水準を逆転され、全体的な中韓間の技術格差が拡大しているとする韓国メディアの報道を紹介した。記事は、聯合ニュースの22日付報道を引用し、二次電池分野での逆転の詳細を紹介。22年には韓国が同分野で単独首位に立ち、中国に対して0．9年のリードを誇っていたが、24年の評価では中国が首位に躍り出て、今度は韓