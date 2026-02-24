IMP.の基俊介、元日向坂46で女優の佐々木美玲、俳優の落合モトキがトリプル主演する日本テレビドラマ「ぴーすおぶせーふ」（3月10日スタート、火曜深夜0・59）の舞台版のキービジュアルが24日、公開となった。同ドラマは2022年の10〜12月に同局で放送されたドラマ「ぴーすおぶけーき」の完全新作となるシリーズ第2弾。前作はドラマと連動して上演された舞台も大反響で、今作も舞台との連動が決まっている。ドラマは、謎の組織