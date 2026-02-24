１８年ＡＪＣＣなど重賞２勝のダンビュライト（騸１２歳）が２１日に腸捻転のため死んでいたことが２３日、分かった。引退後に余生を過ごしていた一般社団法人オールド・フレンズ・ジャパンがＸで発表した。現役時代は栗東・音無厩舎に所属。１６年７月にデビューし、２２年の阪神大賞典（１３着）がラストレースだった。