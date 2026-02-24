◇壮行試合ソフトバンク4―0侍ジャパン（2026年2月23日サンマリン宮崎）ソフトバンクは23日、侍ジャパンとの壮行試合を行った。昨春のキャンプ中に左腹直筋を痛めてシーズン登板なしに終わっていたカーター・スチュワート投手（26）は2024年日本シリーズ以来2年ぶりの実戦復帰。2回無安打無失点2奪三振に加え、最速156キロの直球で日本代表打線を圧倒した。今季15勝を期待している小久保裕紀監督（54）も開幕ローテーショ