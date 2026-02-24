「チューリップ賞・Ｇ２」（３月１日、阪神）桜花賞を占う前哨戦。データ班は２連勝と勢いに乗るソルパッサーレをプッシュした。▼傾向（過去１０年）桜花賞はもちろんのこと、３歳牝馬Ｇ１戦線を占う意味でも見逃せない一戦。１８年からＧ２に格上げ。２１年は１着同着。▼人気１番人気〈５・１・２・２〉２番人気〈１・１・４・４〉３番人気〈１・１・０・８〉４番人気〈１・１・１・７〉５番人気〈１・０