女子プロレス「マリーゴールド」のワールド王者・青野未来（３５）が、意中の挑戦者候補を明かした。Ｖ２戦（２３日、後楽園）ではＣＨＩＡＫＩと激突。王座とＣＨＩＡＫＩの髪をかけるカベジェラ・コントラ・カンペオナート形式で行われ、激闘の末に王者がレッドセンセーションで３カウントを奪った。試合後に青野はＣＨＩＡＫＩの少量の髪の毛をハサミで切り落とし「もうこれでいいよ。覚悟は見せてもらった」と提案したが、