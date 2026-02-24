ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕した。日本勢は金5、銀7、銅12と冬季史上最多となる24個のメダルを獲得。アスリートが躍動する一方で、中継の解説者が残した言葉にも注目が集まった。【フィギュアスケート・高橋成美さん】かつて自身もペアを組んでいた木原龍一が、三浦璃来との“りくりゅう”で金メダルを獲得。フリーで完璧な演技を披露した直後に思わず連呼した。「すごいすごい