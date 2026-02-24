長年同じ髪型でマンネリを感じても、大胆な変化には勇気がいる大人世代。そんな人には、ボブやショートの安心感を残しつつ軽やかさを加えた「プチウルフ」がおすすめです。レイヤーを控えめに入れることで、派手すぎず上品な印象をキープ。今回は「TIECHEL 表参道」@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、大人が挑戦しやすいプチウルフをご紹介します。 コンパクトにまとまる、ストレートプチウルフ