ワインを選ぶとき、人は味や香りだけでなく「自分でも気づきにくい性格の傾向」に沿った選び方をしている可能性があるとする研究結果が報告されました。From Personality to Pour: How Consumer Traits Shape Wine Preferences and Alcohol Choices - Wang - Journal of Personality - Wiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jopy.70034An AI analyzed wine reviews and found a surprising link to pe