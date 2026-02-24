◆オープン戦巨人３―０楽天（２３日・那覇）巨人の新助っ投トリオがそろって好投した。ウィットリーに、ハワード、マタ。加入後初登板でそれぞれ１回無失点。阿部監督は３人について「ストライク先行していこうというテーマを持っていますので、それができている時はいいですね」と冷静に評価した。３者凡退で終えたウィットリーの後に登板したハワードは古巣との対戦。ボイトを直球で見逃し三振に斬ると、黒川には四球を与