シンガー・ソングライターの平井堅が２３日、東京・代々木第一体育館でデビュー３０周年を記念した東名阪ツアーのファイナル公演を迎えた。１２月からの５公演で計６万人を動員し、この日は「ＫＩＳＳＯＦＬＩＦＥ」など全１７曲を歌唱。節目を華やかに締めくくり「３０年間、僕を歌手として生きさせてくれて感謝しています。何の不満も何も後悔もなくてお釣りがじゃらじゃら出てくるような３０年。自分の力不足で嘆くこと