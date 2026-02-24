ミラノ・コルティナ五輪が日本時間２３日に閉幕した。日本勢は過去最高となる２４個のメダルを獲得し、数多の名場面が観客、視聴者の胸を熱くした。その中でも多くの人々の心を震わせたシーンは、フィギュアスケートペアで日本初の金メダルに輝いた三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝の「りくりゅう」の大逆転劇だろう。圧巻の演技だけでなく、ネット上では２人の関係性にも注目が集まった。これほどまでに人