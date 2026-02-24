¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇËè½µÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØDAN! DAN! EBiDAN!¡Ù¤Ï¡¢EBiDAN¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ­¤¬¸÷¤ë´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬DAN!DAN!¤ÈÀ®Ä¹¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬DAN!DAN!À¤¤ÎÃæ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¬¥ó¥¬¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£1·î27Æü¤ËÅìµþ¡¦Ë­½§PIT¤ÇÈÖÁÈ½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDAN! DAN! EBiDAN! presents ¥À¥ó¥¨¥Óº× ¡Á¿·Ç¯²ñ2026¡Á¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ®»Ö¥á¥é¥á¥é¡©ÃçÎÉ¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¸½ºß¤ÎÊüÁ÷