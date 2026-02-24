シンガー・ソングライター平井堅（54）が23日、東京・国立代々木競技場第一体育館で、デビュー30周年記念ツアー「Ken Hirai 30th Anniversary Ken's Bar Special !! 2025−2026」最終公演を行った。「Ken's Bar」はライフワークと位置付けるコンセプトライブ。アコースティック編成でオリジナル曲はもちろん、さまざまなカバー曲も披露。会場をバーに見立て、アルコールなどを飲みながら音楽を楽しめる空間となっている。98年5月の