スターダストプロモーションのアーティスト集団「EBiDAN」の冠番組「DAN！DAN！EBiDAN！」初の公開収録イベントがこのほど都内で行われ、イベントの模様が26日と3月5日深夜1時からテレビ東京系で放送される。東京ドーム公演の開催を決めた「超特急」など8組のグループがスタジオを飛び出し、番組おなじみの企画や新年にちなんだスペシャル企画に挑戦した。