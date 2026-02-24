ゴージャスで、独特なヘアスタイルが話題を生んだリウ(C)Getty Images可憐で、はつらつとしたパフォーマンスは大衆の関心を惹き、ここ日本でも小さくない話題をさらった。今冬に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪でフィギュアスケート女子シングルを制したアリサ・リウ（米国）だ。【動画】「芝の上でこんな回転できるの!?」アリサ・リウの超人的始球式を見る氷上で、のびのびとした圧巻のスケーティングを見せつけた弱冠