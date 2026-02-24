女子シングルで6位と低迷し、肩を落としたペトロシアン(C)Getty Images現地時間2月22日に無事に閉幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。さまざまな種目で白熱の競争が続けられた中で、今大会から「個人の中立選手（AIN）」として参加が認められたロシア勢は、初採用となった新競技であるスキーモ（山岳スキー）に参加したニキータ・フィリッポフが獲得した銀メダルのみに終わった。 【関連記事】オリンピックは「例外」世界選手