»°ÅÄµªË¼¤Î¼õ¸³¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡ÊÊ¸²ÊÆóÎà¡Ë¤ÎÅÚÅÄ½ß¿¿¤¬¶µ°é¤È¼õ¸³¤Îº£¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Ï¢ºÜ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù2¤Ç³Ø¤Ö¥Û¥ó¥Í¤Î¶µ°éÏÀ¡×¡£Âè127ÏÃ¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¹­¤¬¤ë¡Ö¼õ¸³ÏÀÁè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£SNS¤Ë¤ÏÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¹ñ¸øÎ©Æó¼¡»î¸³¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢Î¶»³¹â¹»¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÏÀ¸ÅÌ¤ËSNS¤È¤Î¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤ò¼¨¤¹¥×¥ê¥ó¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÅìÂç¹ç³ÊÀÁÉé¿Í¤ÎºùÌÚ·úÆó¤Ï¡ÖSNS¤Ï¤È¤Ã¤È¤È¤ä¤á¤í¡×¤È¤À¤±¸À¤¤»Ä¤·¡¢