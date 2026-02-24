3連休最終日の23日、関東地方などは季節外れの暖かさで、東京・青梅市では25度を超え「夏日」となりました。2月に都内で夏日となったのは、観測史上初めてです。◇■都心は“初夏の陽気”想定外の暑さに大きな鍋から、モクモクと上がる湯気。東京・上野で開催されたのは、熱々のおでんなどを楽しめるイベントです。本来なら、2月のこの時期にぴったりのはずが…。おでん店「テントの中はめちゃくちゃ暑くて、みんな機能性肌着