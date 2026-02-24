¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼±Ñ¼óÁê¡Ê±¦¡Ë¤È¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥óÃóÊÆÂç»È¡ÊÅö»þ¡Ë¡á2025Ç¯2·î¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¤Ï23Æü¡¢¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç±Ñ¹ñ¤Î¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥óÁ°ÃóÊÆÂç»È¡Ê72¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¾¯½÷¤é¤ÎÀ­Åª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¼«»¦¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë±ÑÀ¯ÉÜ¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤ÏÏ«Æ¯ÅÞ¤Î½ÅÄÃ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ø¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ò½ä