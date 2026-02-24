【ワシントン共同】トランプ米大統領が1期目退任時にホワイトハウスから機密文書を南部フロリダ州の私邸に持ち出したとされる事件を巡り、フロリダ州の連邦地裁は23日、トランプ氏の捜査と起訴を担当したスミス元特別検察官による報告書を恒久的に非公表とする判断を示した。第1次トランプ政権時に指名されたキャノン判事が審理を担当。トランプ氏が同事件で有罪となっていないことを理由に、公表は「公平性と正義の基本的な概