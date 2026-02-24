３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を中継するネットフリックス社は２４日（日本時間２５日）までに同社の日本語版インスタグラムを更新。３月６日に開催される日本代表の開幕戦（対台湾）の始球式に人気アニメ「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」の実写版メンバー５人が登場することを発表した。この日公開された画像には、前回大会で優勝した大谷翔平を中心とした日本代表の写真と共に「ＭＡＫＥＤＲＡＭＡ