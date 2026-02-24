【ニューヨーク共同】国連のグテレス事務総長は23日、ロシアのウクライナ侵攻から24日で4年となるのに合わせて声明を発表した。昨年、ウクライナの民間人の死者数が侵攻後最多になったとして「到底容認できない」と非難し「即時かつ無条件の停戦」を求めた。グテレス氏は、公正な和平の実現は「ウクライナの主権と領土の一体性を尊重したものであるべきだ」と強調。国連は和平実現に向けたあらゆる努力に貢献する用意があると