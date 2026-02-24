½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢ÍîÃÀ¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥°¥ì¥ó(C)Getty Images¡Ö¼Â¤Ïº£¡¢À¸ÍýÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤³¤ì¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÂåÉ½¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡ØRMC Sport¡Ù¤ÇÈ¯¤·¤¿¹ðÇò¤À¡£Èò¤±¤é¤ì¤¬¤Á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½÷»ÒÁª¼ê¤Ç¤µ¤¨¤âÈò¤±¤¬¤Á¤ÊÆâÍÆ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈà½÷¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¼Â¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£ ¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¡Öº£¡¢À¸ÍýÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×ÊÆ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¤ÎÀÚ