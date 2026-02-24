¿·³ã¸©¸ÞÀô»Ô¤Î°ËÆ£Å´¶Ú¤¬¿·³ãÃÏÊýºÛÈ½½ê¤«¤éÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ËÆ£Å´¶Ú¤Ï1964Ç¯¤Ë¸Ä¿ÍÁÏ¶È¤µ¤ì¡¢1988Ç¯10·î¤ËË¡¿Í²þÁÈ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î·úÀß¶È¼Ô¤Î²¼ÀÁ¤È¤·¤ÆÅ´¶Ú¹©»ö¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Ôー¥¯»þ¤Î1999Ç¯5·î´ü¤Ë¤Ï½¾¶È°÷14¿Í¤òÍÊ¤·¡¢Çä¾å¹â2²¯1016Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸ø¶¦¹©»ö¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë·úÀß¹©»öÎÌ¤Î¸º¾¯¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã