»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡âME¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¡×¤¬23Æü¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç7¼þÇ¯µ­Ç°¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃëÌë2¸ø±é¤Ç3Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£ÎÏ¶¯¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Î¿·¶Ê¡ÖÇÓÂ¾Åª¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤Ê¤É27¶Ê¤Ç»ý¤ÁÁ°¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£ÎëÌÚÆ·Èþ¡Ê24¡Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿­¤Ð¤¹¤È¡¢¡Ö8Ç¯ÌÜ¤â´èÄ¥¤ë¤«¤é¡¢Î¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È´Å¤¤À¼¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£