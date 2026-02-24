¤¹¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¤·¤¿DeNA¡¦ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢23Æü´Ö¤ÎÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤Î½¼¼ÂÅÙ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÎÎ©¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÎ×¤ó¤À²­Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¥­¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡Ö120ÅÀ¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£ÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¸þ¾å¤òºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ç¾­¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿Åû¹á¤ò¥­¥ã¥ó¥×MVP¤Ëµó¤²¡ÖÀ¼¤â¹ÔÆ°¤â°ìÈÖÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Èà¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¡£¼¡¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¡¢È¯¿®¤Ç¤­¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£³Æ¥¯¡¼¥ë¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë»Ø