¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï22Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡£À¤³¦°ä»º¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê»Ô³¹¤Ë¤¢¤ë¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Î±ß·ÁÆ®µ»¾ì¤ÇÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¤È¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Î2¥«½ê¤Ë¤È¤â¤µ¤ì¤¿À»²Ð¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¼¡²ó30Ç¯Âç²ñ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤ÇÅßµ¨¸ÞÎØ»Ë¾åºÇÂ¿8ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É³ëÀ¾µªÌÀ¡Ê53¡áÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Ë¼êµ­¤ò´ó¤»¡¢²áµîºÇÂ¿24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ