¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï24Æü¡¢4·î¤«¤é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸å11¡§45¡Á11¡§55¡Ë¤Î¿·¡È¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤Ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎºÊ¤Ï¡Ä·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿Ì´Ì²¤Í¤à¤µ¤ó¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯½Õ¤ËÉü³è¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½¾Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¡ÈÆÈ¼«¼èºà¡ßÆÈ¼«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¡ßÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¡É¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤é°ú¤­¹þ¤à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ø¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¡¢