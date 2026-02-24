NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö14:24¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:24¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ48807.44¡Ê-818.53-1.65%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯22604.54¡Ê-281.53-1.23%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª56835¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-5-0.01%¡Ë ²¤½£³ô¼°23Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 10684.74¡Ê-2.15-0.02%¡Ë ÆÈDAX 24991.97¡Ê-268.72-1.06%¡Ë Ê©CAC40 8497.17¡Ê-18.32-0.22%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.438¡Ê-0.040¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.023¡Ê-0.059¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.692¡Ê