¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè2²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢¤­¤ç¤¦24Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£°æ¾åÌ¤ÅÔ¡Ê23¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¡£¤Þ¤À¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤ë¡£Á°¸¡¤Ï¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥¿¡¼¥ó¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤ÐÀï¤¨¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ìÄ¹°ìÃ»¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¼«¿È¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¡£