¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè2²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢¤­¤ç¤¦24Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü¥á¥¤¥ó¤Ï12R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤À¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª¹Í½ç°Ì1°Ì¤ÎÉÍÅÄ¤Ï¿­¤ÓÃæ¿´¤ËÎÏ¶¯¤¤34¹æµ¡¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÁÇÀ­ÄÌ¤ê¤Î´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÈùÄ´À°¤Ç¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ß¡£¥¤¥ó¤«¤é»Å³Ý¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÆ¨ÁöÂÖÀª¤òÃÛ¤¯¡£¹¥¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿±óÆ£¤¬ÂÐ¹³¡£·þ¤êº¹¤·¤Ë¹½¤¨¤ÆµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¡£¼é²°¤ÏÅª³Î¤Êº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¾å°ÌÁè¤¤¡£³°3Äú¤Ç¤Ï