MOBY¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢MOTOINFO¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡Ê¼«¹©²ñ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆóÎØ¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏMOBY¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¤¥Àー¤Î³§¤µ¤ó¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢ÆóÎØ¼Ö¤Î³Ú¤·¤µ¤äÍøÊØÀ­¡¢°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ½é¤á¤Æ¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¶µ½¬½ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤º