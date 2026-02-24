¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÏÃæÅì¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÎÂç»È´Û°÷¤È²ÈÂ²¤Î°ìÉô¤Ë¹ñ³°ÂàÈò¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï23Æü¡¢JNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û°÷¤Î¤¦¤Á¡¢¶ÛµÞÀ­¤ÎÄã¤¤¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷¤È²ÈÂ²¤Ë¹ñ³°ÂàÈò¤òÌ¿¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂàÈò¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ¿·¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶­¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ÎÍ×°÷¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸­ÌÀ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ