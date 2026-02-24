¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ðー¡¢MINA¡¢SANA¡¢MOMO¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢JINS¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRIM¡Ê¥ê¥à¡Ë¡×¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£2·î24Æü¤è¤ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£ ¢£2·î27Æü¤è¤êRIMÁ´Å¹ÊÞ¤ÇMISAMO¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤òµ­Ç°¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«»Ï¡ª MISAMO¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥³