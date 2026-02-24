¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHARD WORK¡×¡Ê¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡Ë¤¬¡¢2·î24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½é¿´LOVE¡Ê¤¦¤Ö¤é¤Ö¡Ë¡×¤«¤é10ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»10ºîÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖHARD WORK¡×MV½é½µÇä¾å¤Ï¡¢¡Ö½é¿´LOVE¡Ê¤¦¤Ö¤é¤Ö¡Ë¡×¡Ê2021Ç¯11·î22ÆüÉÕ¡§70.6ËüËç¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¼«¸ÊºÇ¹â¤Î71.9ËüËç¡£¼«¿ÈÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î½é½µÇä¾å50ËüËçÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê1s