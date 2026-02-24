STARTOENTERTAINMENT¤¬½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥¨¥¹¥É¥é¡×¤ò4·î¤«¤éÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¥¨¥¹¥É¥é¸ø¼°YouTube¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£ºîÉÊ¤Ï30Ê¬¡Á1»þ´Ö¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇºÇ½é¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¸å¤«¤éºÙÊ¬²½¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥µ¥¤¥º¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£Âè1ÃÆ¤ÏDOMOTO¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê47¡Ë¼ç±é¤Î¡Öµ­²±Çã¼ý¿Í¡×¡£±Ç²è¡ÖÀµÂÎ¡×¤ÎÆ£°æÆ»¿Í»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¸÷°ì±é¤¸¤ë¿Í¤Îµ­²±¤òÇäÇã¤¹¤ëÆæ¤ÎÃË¤ò¤á¤°¤ë3¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¹½À®¡£½Ä·¿¥É¥é¥Þ½éÄ©Àï¤Î¸÷°ì¤Ï¡Ö¼ÂºÝ