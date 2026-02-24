K¡½POP¤ÎÃËÀ­¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRIIZE¡×¤¬23Æü¡¢½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£K¡½POPÃËÀ­¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë2Ç¯5¥«·î¤Ç¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ë¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö3ÆüÌÜ¤À¤±¤É¤Þ¤¿µã¤­¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òÀÖ¤é¤á¤¿¡£ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAllofYou¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ä¡¢Mrs.GREENAPPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÁ´28¶Ê¤òÈäÏª¡£21Æü¤«¤é¤Î3Æü´Ö¤Ç·×Ìó12Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£