ÃæÅç·ò¿Í¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIDOL1ST¡Ù¡Ê¥¢¥¤¥É¥ê¥¹¥È¡Ë¤¬¡¢2·î24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¿È½é¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é½µÇä¾å7.0ËüËç¤Ï¡¢¡ØN / bias¡Ù¤Î½é½µÇä¾å5.0ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡ÖXTC¡×¡ÖGods¡ÇPlay feat.Naomi Watanabe¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªËÜºî¤Ï¡¢¡ÈNo1¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤È¤È¤â¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤­