´Ú¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤¬23Æü¡¢½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡Ö¡ÎRIIZING LOUD¡ÏSpecial Edition¡×3ÆüÌÜ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£3Æü´Ö¡¢²ñ¾ì¤ò¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¸÷¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï18Æü¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¡¼¥ê¡¼¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜ2ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAll of You¡×¤ä¿Íµ¤¶Ê¡ÖLOVE119¡×¡ÖTalk Saxy¡×¡¢¤µ¤é¤ËMrs¡¥GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÁ´28¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Ìó50¥á¡¼¥È¥ë°ÜÆ°¤¹¤ë°ÜÆ°·¿¥¹¥Æ¡¼