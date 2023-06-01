DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê47¡Ë¤¬¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤¬À½ºî¤¹¤ë½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥¨¥¹¥É¥é¡×¤ÎÂè1ÃÆºîÉÊ¡Öµ­²±Çã¼ý¿Í¡×¡Ê4¡¢5·îÇÛ¿®Í½Äê¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡ÖÀµÂÎ¡×¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡Ê39¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£ºòº£¥È¥ì¥ó¥É¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÀ½ºî¤ÏSTARTO¼Ò½é¤Î»î¤ß¡£Æ²ËÜ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢²£¤Î²è³Ñ¤¬¶¹¤¤Ê¬¡¢²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¥·¥Ó¥¢¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿