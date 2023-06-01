¥á¥Ã¥Ä¤È¤ÎOPÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÃæ±Û¤¨¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤«¤é¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£0-0¤Î2²ó1»à°ìÎÝ¡£4µåÌÜ¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ103.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó166.4¥­¥í¡Ë