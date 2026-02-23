¡Ö¥»¥ê¡¼¥Ì¡ÊCELINE¡Ë¡×¤¬¡¢¥»¥ê¡¼¥Ì½ÂÃ«PARCOÅ¹¤ò2·î27Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡ÛÆ±Å¹¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢½é¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ½ÐÅ¹¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤Ï¡¢½¾ÍèÅ¸³«¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥º¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥ª¡¼¥È ¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥Þ¥ê¡¼ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥»¥ê¡¼¥Ì ¥Ü¡¼¥Æ¤Î¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¥¦¥£¥á¥ó¥º¥ì¥Ç¥£ ¥È¥¥ ¥¦¥§¥¢¤È¥·¥å¡¼¥º¤Î¼è¤ê°·¤¤¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥ê¥Ë¥å¡¼