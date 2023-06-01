¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¤Ï23Æü¡¢¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥óÁ°ÃóÊÆÂç»È¡Ê72¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÊÆÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë±ÑÀ¯ÉÜ¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£