¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Îý½¬Á°¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï27Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®Á°¤ÎºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌÀ¸À¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤éº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¡¼¥Æ³ÎÄê¡©¤½¤ì¤È¤â½Õ¤ÎÆâÍÆ¼¡Âè¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥­¥ã¥ó¥×Æþ