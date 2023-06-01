¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Î½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§ºù°æ¥æ¥­¡¢¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊµÓËÜ¤Ë´¶Ã²¼«¿È¤Î¡È¿Í¸«ÃÎ¤ê¡É¤ËÊÑ²½¤â2Ç¯Á°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¼Ó½Õ¡Êºù°æ¥æ¥­¡Ë¤ÏÉ×¤Î¹¬Íº¡Êº£Î¤¿¿¡Ë¤òÀî¤ËÆÍ¤­Íî¤È¤·¤¿¡£À»»Ò¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢¼Ó½Õ¤Ë¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡£À»»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢°Å¤Ë¼Ó½Õ¤Î¼å¤ß¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«